الرئيس التنفيذي لموديرنا: لقاحنا يحتاج فقط لتعديلات طفيفة لمواجهة "أوميكرون"

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قال الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا ستيفان بانسيل إن لقاحنا يحتاج فقط لتعديلات طفيفة لمواجهة متحور أوميكرون، ولا نتوقع حدوث أي مشاكل.

وأضاف بانسيل - وفقًا لصحيفة (ذا هيل) الأمريكية اليوم الثلاثاء أن صانع اللقاح يأمل في بدء التجارب السريرية للحصول على جرعة معززة للحماية من متحور أوميكرون من فيروس كورونا في أوائل العام المقبل، حيث ننتظر حاليًا معلومات جديدة عن البديل من أجل البدء في تطوير الجرعات المعززة.



وتابع: "سيستغرق الأمر بضعة أشهر قبل أن نتمكن من إنتاج 500 مليون جرعة بعد الموافقة.. لكن قدراتنا اليوم أعلى بكثير مما كانت عليه قبل عام".

وأشار إلى أنه قد يستغرق الأمر 3 أشهر أخرى بعد تطوير الجرعات المعززة قبل أن تصرح بها الهيئات التنظيمية مثل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وسويس ميديك السويسرية.

وأجرت شركة موديرنا مؤخرًا محادثات مع سويسرا بشأن تطوير اشتراك لقاح من أجل تأمين إمدادات لقاحها.