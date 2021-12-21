الرئيس الأمريكى جو بايدن يرحب بكلبه الجديد "كوماندر" فى البيت الأبيض.. فيديو

كتبت ريم عبد الحميد

على الرغم من الأزمات العديدة التى يواجهها الرئيس الأمريكى جو بايدن، من ارتفاع إصابات كورونا وتعثر أجندته الاقتصادية فى الكونجرس، إلا أن هذا لم يمنعه من الترحيب بكلبه الجديد فى البيت الأبيض.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن بايدن قدم على صفحته على تويتر أحدث ساكنى البيت الأبيض، وهو كلب جيرمان شيفيرد ذو أذنين كبيرتين للغاية، ويدعى الكلب البالغ من العمر ثلاثة أشهر "كوماندر".

Meet the newest Biden. pic.twitter.com/JHAbH53iRk — President Biden (@POTUS) December 20, 2021

وقال بايدن فى تعليق الفيديو الذى نشره على حسابه على تويتر "مرحبا يا صديقى؟؟ كيف حالك؟".

وفى لقطة أخرى بالفيديو، ظهر بايدن وهو يرتدى الكمامة مع زوجته جيل، وهما يجوبان البيت الأبيض مع الكلب الجديد قبل أن يطلق العنان له.

وجاء وصول أحدث أفراد عائلة بايدن، كما وصفه الرئيس، بعد رحيل محزن أحد كلبى بايدن فى يونيو الماضى. ومات شامب عن عمر 13 عاما، ونعاه أل بايدن فى بيان فى هذا الوقت، وقالا: " لقد كانا معنا فى أشد اللحظات سعادة لنا وأكثر أيامنا حزنا "نحب طفلنا الجيد الحلو، وسنفتقده دوما".

وسيواصل الكلب الجديد كوماندر تقليد وجود كلب فى البيت الأبيض، وقال مسئولون إن قطة، أنثى، لم يتم تحديد اسمها، بعد ستنضم إلى آل بايدن فى يناير.

وفى مقابلة معها فى الخريف الماضى، قالت جيل بايدن إن القطة كانت تعيش مع عائلة أخرى، وهى لا تعرف إذا كانوا مستعدين للتخلى عنها.