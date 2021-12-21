الدنمارك تستأجر زنازين فى كوسوفو بقيمة 15 مليون يورو

كتبت: هناء أبو العز

وافقت الدنمارك على صفقة لاستئجار 300 زنزانة في كوسوفو لتخفيف اكتظاظ السجون في الدولة الاسكندنافية.

وسوف يستمر الاتفاق لفترة أولية مدتها خمس سنوات حسب البيان المشترك، و ستدفع كوبنهاجن رسمًا سنويًا قدره 15 مليون يورو لاستئجار الزنازين، مع احتمالية تمديد تلقائى للمدة

وفي الأسبوع الماضي، أشارت كوبنهاجن إلى أن السجناء الذين يتم إرسالهم إلى كوسوفو سيكونون أجانب عرضة للترحيل بعد قضاء مدة عقوبتهم.

ومنذ عام 2015، قفز عدد نزلاء السجون في الدنمارك بنحو 20٪ وانخفض عدد حراس السجون بنفس النسبة، مما تسبب في مشاكل الاكتظاظ.

وسيتم إرسال السجناء إلى سجن في جيلان - وهي بلدة تقع على بعد حوالي 50 كيلومترًا من العاصمة بريشتينا ، بدءًا من عام 2023.

ومع ذلك، أعربت العديد من المنظمات غير الحكومية التي تراقب النظام الإصلاحي في كوسوفو عن قلقها من أن نقل حوالي 200 سجين إلى سجن جيلان لإفساح المجال أمام السجناء الدنماركيين من شأنه أن يؤدي بطبيعة الحال إلى اكتظاظ السجون الأخرى.

وتبلغ سعة نظام السجون في كوسوفو 2500 شخص، منها 700-800 لا تزال حرة، ومن المتوقع أن يدير السجان الدنماركي المنشأة الجديدة المكونة من 300 خلية ، يرافقه ألباني وموظفون محليون آخرون، سيتم تطبيق القوانين الدنماركية على المنشأة.

وكان من المتوقع أن يتم ترحيل حوالي 350 نزيلاً بحلول عام 2020 ، بعد انتهاء مدة عقوبتهم في السجون الدنماركية.

في السابق، استأجرت النرويج وبلجيكا زنزانات في هولندا.