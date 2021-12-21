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"الحكومة الفلسطينية" تشيد بالمبادرة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 04:26 م
"الحكومة الفلسطينية" تشيد بالمبادرة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة مصر تطلق اليوم المرحلة الثانية لإعادة اعمار غزة
كتب أحمد جمعة

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استقبل نائب رئيس الوزراء الفلسطيني زياد أبو عمرو، اليوم الثلاثاء، في رام الله، الفريق الفني الهندسي المصري الذي يشرف على تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء مجمعات سكنية وطرق وجسور ومرافق عامة في قطاع غزة، بالإضافة إلى إعادة بناء ما دمرته الحرب التي شنتها إسرائيل على القطاع في شهر مايو الماضي من أبراج وبنايات.

وقدم الفريق الفني الهندسي – بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية - عرضاً مصوراً وشرحاً وافياً لما تحقق من إنجازات على أرض الواقع حتى الآن، وكذلك للمخططات التي تم إقرارها لاستكمال هذه المشاريع الحيوية والاستراتيجية المختلفة، وقد جرى الاتفاق مع الفريق المصري على مواصلة التعاون والتنسيق وعقد اللقاءات المشتركة في رام الله وغزة والقاهرة لتنسيق الجهود وتنفيذ المشاريع المقرة.

وأشاد أبو عمرو باسم الحكومة الفلسطينية بما بذلته وتبذله جمهورية مصر العربية من جهود وما حققته من إنجازات حتى الآن لمساعدة أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مؤكدا حرص الرئيس الفلسطيني محمود عباس والحكومة الفلسطينية على تقديم كل دعم ممكن لمصر من أجل إنجاح مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي على أكمل وجه.


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