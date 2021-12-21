الجمهورية الجديدة.. مجمع قرية الرياض أول صرح تعليمى ضمن حياة كريمة ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

سرعان ما تحولت مبادرة حياة كريمة داخل محافظة بنى سويف، من حلم يراود أهالى 66 قرية بمركزى ببا وناصر ضمن المرحلة الأولى من المبادرة، إلى حقيقة أصبحت على أرض الواقع.

بعد 6 اشهر من البدء فى اعمال التنفيذ داخل اول مجمع تعليمى بقرية الرياض التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف، بتنفيذ الهيئة العامة للأبنية التعليمية، اصبح المجمع حقيقى يتعلم بداخلة طلاب القرية فى مراحل التعليم المختلفة ابتدائى وأعدادى وثانوى فنى.

اليوم السابع تجولت داخل المجمع حيث يضم المجمع ضم مدرسة للتعليم الأساسى "إنشاء جديد "بتكلفة تزيد عن 10 ملايين جنيه، وتتكون من 33 فصلا منها 6 فصول لرياض الأطفال و18 فصلا للمرحلة الابتدائية و9 فصول للإعدادى، بجانب بعض الملحقات والتى تشمل دورات مياه للبنين ودورة مياه للبنات ورياض اطفال وغرف وحجرات:مدرسين وادارة، مدرسين، شبكات، مكتبة، فراغ متعدد الأغراض، مشرفة، إدارة، مصادر، كمبيوتر، أخصائى نفسى واجتماعى، تحضير، معمل، مجالات، طبيب، مصلي

كما يضم المجمع مبنى المدرسة الفنية "إنشاء جديد" الذى تم إنشاؤه بتكلفة تقدر بنحو 11 مليون جنيه، ويضم ملحقين أحدهما مبنى الفصول عبارة عن دور أرضى، 4 علوى، تضم 12 فصلاً دراسيا على مساحة 410 متر، بجانب ملحقات أخرى تشمل دورتى مياه للبنات ومثلهما دورتى مياه للمدرسين والمدرسات، مصلى، طبيب، وغرفتين للمدرسين، إدارة، مدير، شبكات، فراغ متعدد الأغراض، معمل مطور، تحضير، كمبيوتر، مكتبة، صالة رسم، أخصائى نفسى واجتماعى.

ويضم المجمع مبنى الورش، الذى يتكون من دور أرضى و2 علوى، على مساحة 466متر، ويضم مجموعة من الورش: تركيبات كهربائية، معمل كهرباء، تجميل، ملابس جاهزة، زخرفة واعلان، تريكو إلى وتطريز، بجانب غرف مدرسين، غرف خدمات، دورات مياه.

وقال الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف فى تصريحات له أن مجمع المدارس بقرية الرياض الذى يضم مدارس (تعليم أساسي" ابتدائى وإعدادي" وثانوية فنية) بإجمالى 45 فصلاً، الذى تكلف إنشاؤه 21 مليون جنيه، يعد أول مشروع يتم افتتاحه من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

واكد المحافظ على أهمية متابعة الالتزام بتطبيق بالإجراءات الوقائية الاحترازية داخل المدارس، خاصة فيما يتعلق بتوفير كواشف طبية لقياس حرارة الطلاب قبل الدخول والالتزام بارتداء الكمامات، وتوفير المطهرات وأدوات النظافة، والتأكيد على التلاميذ بإحضار كافة متعلقاتهم الشخصية، فضلاً عن متابعة إجراءات التطهير والتعقيم بشكل يومى، مع التأكيد على وضع علامات التباعد الأمن بين الطلاب وتقليل الكثافات داخل الفصول وتوافر وتعليق الملصقات الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية وطرق الوقاية من فيروس كورونا، ومتابعة تلقى المعلمين والإداريين تلقى لقاح كورونا حفاظا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين، بالإضافة إلى التشديد على سرعة الانتهاء من تسليم الكتب للطلاب، والتأكيد على توزيع المهام على أعضاء هيئة التدريس والالتزام بالإشراف اليومى مع بداية اليوم الدراسى وحتى انصراف الطلاب، ومتابعة تنفيذ الأنشطة التربوية والاهتمام بطابور الصباح والنشيد الوطنى والعمل على غرس قيم المواطنة وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن من خلال برامج الإذاعة المدرسية.



افتتاح المجمع



افتتاح مجمع مدارس الرياض



مجمع الرياض



مجمع مدارس الرياض