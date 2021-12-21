التربية النوعية تصعد للمرحلة النهائية فى مسابقة إبداع 10 بجامعة المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

صعد فريق طلاب كلية التربية النوعية بجامعة المنوفية، من أصحاب الهمم إلى المرحلة النهائية في مسابقة إبداع 10 بعد فوز مبادرة قادرون .. متواصلون بلقب أفضل مبادرة شبابية على مستوى كليات الجامعة للعام الجامعي 2021 - 2022،مما أهل الفريق للمشاركة في المرحلة النهائية في مسابقة ابداع 10 مجال المبادرات المجتمعية للمنافسة على المراكز الثلاثة الأولى على مستوى الجامعات بالجمهورية.

وتضمن الفريق من الطالبة أميرة حمدي عبد الستار الفرقة الثالثة بقسم التربية الفنية( طلاب ذوي الهمم ) والطالب أحمد محمد عبد الفضيل الفرقة الرابعة بقسم التربية الفنية( طلاب ذوي الهمم ) والطالب محمود هشام محمد الفرقة الثانية قسم التربية الفنية ( طلاب ذوي الهمم ) والطالبة فاطمة نادي شعبان الفرقة الرابعة قسم التربية الفنية والطالبة ندى حسني أحمد الفرقة الثالثة قسم التربية الفنية، ومترجمي الإشارة معتصم مهدى وإيمان محمد وفاء أبو المجد ونهى سعيد.

المبادرة تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة وإشراف الدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد زيدان عميد الكلية والدكتور محمود حامد أستاذ الخزف المساعد. جامعة المنوفية، التربية النوعية ، مسابقة إبداع 10.