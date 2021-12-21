التحالف العربى: مقتل 250 عنصرا حوثيا خلال عمليات في مأرب والجوف

وقال المتحدث باسم التحالف العميد تركي المالكي في بيان أوردته قناة (الإخبارية) السعودية، إن العمليات الأمنية أسفرت كذلك عن تدمير 29 آلية عسكرية.



وكشف المالكي عن تنفيذ ضربات جوية دقيقة ومحدودة، ضد أهداف عسكرية مشروعة في مطار صنعاء.. وقال إن العملية جاءت استجابة للتهديد، واستخدام المطار لإطلاق هجمات عابرة للحدود .



وأشار إلى أن عملية صنعاء شملت 6 مواقع يستخدمها الحوثيون لإدارة نشاط الطائرات المسيرة وتدريب عناصرها، ومخزنين للطائرات المسيرة والمفخخة.



وأكد تركي المالكي، أن جماعة الحوثي تعمدت مهاجمة المدنيين والمطارات في السعودية.