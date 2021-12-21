اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 04:39 م
أكرم القصاص
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التحالف العربى: مقتل 250 عنصرا حوثيا خلال عمليات في مأرب والجوف

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 03:15 م
التحالف العربى: مقتل 250 عنصرا حوثيا خلال عمليات في مأرب والجوف قوات التحالف العربى - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن (التحالف العربي) بقيادة السعودية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ 40 عملية أمنية استهدفت جماعة الحوثى الإرهابية في مأرب والجوف خلال 24 ساعة، ما أسفر عن مقتل 250 عنصرا.

وقال المتحدث باسم التحالف العميد تركي المالكي في بيان أوردته قناة (الإخبارية) السعودية، إن العمليات الأمنية أسفرت كذلك عن تدمير 29 آلية عسكرية.


وكشف المالكي عن تنفيذ ضربات جوية دقيقة ومحدودة، ضد أهداف عسكرية مشروعة في مطار صنعاء.. وقال إن العملية جاءت استجابة للتهديد، واستخدام المطار لإطلاق هجمات عابرة للحدود .


وأشار إلى أن عملية صنعاء شملت 6 مواقع يستخدمها الحوثيون لإدارة نشاط الطائرات المسيرة وتدريب عناصرها، ومخزنين للطائرات المسيرة والمفخخة.


وأكد تركي المالكي، أن جماعة الحوثي تعمدت مهاجمة المدنيين والمطارات في السعودية.

 


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مأرب

الجوف

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صنعاء

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