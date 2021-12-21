اليوم السابع
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أكرم القصاص
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البيت الأبيض: نتيجة فحص كورونا لبايدن جاءت سلبية بعد مخالطته موظفا مصابا

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 08:37 ص
البيت الأبيض: نتيجة فحص كورونا لبايدن جاءت سلبية بعد مخالطته موظفا مصابا الرئيس الأمريكى جو بايدن
وكالات

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قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خضع لاختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (بي.سي.آر) للكشف عن كوفيد-19 بعد مخالطته الجمعة موظفا مصابا ونتيجة الفحص جاءت سلبية.

وأكد البيت الأبيض، ليل الاثنين/الثلاثاء، أن موظفا أمضى نحو 30 دقيقة بالقرب من بايدن يوم الجمعة، تأكدت إصابته بكوفيد-19، وهو ما أدى إلى خضوع الرئيس للفحص الطبي.

وأضاف البيت الأبيض، أن اختبار المستضد الذي أجري لبايدن في إطار فحوصاته الدورية جاءت نتيجته سلبية أيضا، وأن الرئيس بايدن سيخضع لفحص كورونا آخر يوم الأربعاء ولن يدخل الحجر لكونه ملقحا بالكامل.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه مسؤولو الصحة بولاية تكساس تسجيل أول وفاة بالمتحور الجديد من كوفيد-19 أوميكرون.، حيث يُعتقد أن هذه أول حالة وفاة مسجلة بسلالة كورونا الجديدة في الولايات المتحدة.

 

 


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