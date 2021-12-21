ارتفاع إصابات كورونا فى البريميرليج.. والرابطة: 77% من اللاعبين مطعمون

كتبت: نهال أبو السعود

شهد الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" ارتفاعًا حادًا في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا بين اللاعبين، حيث يواصل متحور أوميكرون انتشاره السريع عبر بريطانيا، وفقا لشبكة سي ان ان.

وأبلغ الدوري الانجليزي عن 90 حالة إيجابية جديدة من 13 ديسمبر إلى 19 ديسمبر أي أكثر من ضعف إجمالي الاختبارات الإيجابية في الأسبوع السابق والتي كانت 42 إصابة، قبل ذلك شهد الدوري 100 اختبار إيجابي فقط في الأشهر الأربعة بين 2 أغسطس و 5 ديسمبر.

وتقول الرابطة إن 77% من لاعبيها يتم تطعيمهم حاليًا بجرعتين ، والتي تعتبر مُلقحة بالكامل بموجب التوجيهات الحكومية الحالية، ومع ذلك ، فقد أكد العلماء على أهمية جرعة ثالثة في مكافحة أوميكرون بنجاح.

وقالت الرابطة إن 84% من اللاعبين هم حاليًا في "رحلة التطعيم" ، وعليهم انتظار الوقت المطلوب بين الجرعات.

وأبلغت المملكة المتحدة عن 91743 حالة إصابة جديدة بكورونا أمس الإثنين، وهو ثاني أعلى رقم منذ بداية الوباء، وفقًا لبيانات حكومية، كما أبلغت المملكة أيضًا عن 44 حالة وفاة في خلال 28 يومًا من اختبار كورونا الإيجابى.

كما أعلن الدوري الإنجليزي الممتاز أمس الإثنين، أن المباريات خلال فترة الأعياد ستستمر كما هو مخطط لها على الرغم من عدد من الأندية التي تعاني من تفشي Covid-19 بين اللاعبين والموظفين - تم بالفعل تأجيل 10 مباريات هذا الشهر نتيجة لذلك.

وتم اتخاذ القرار بعد اجتماع افتراضي لجميع الأندية العشرين والدوري، وجاء في بيان للدوري الإنجليزي الممتاز: "تظل صحة ورفاهية جميع المعنيين على رأس أولوياتنا وستواصل الرابطة مراقبة إرشادات الصحة العامة وتعكسها ، وستتقدم دائمًا بحذر".