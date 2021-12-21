اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 10:26 م
أكرم القصاص
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ارتفاع إجمالى الإصابات بـ"أوميكرون" فى اليابان إلى 85 حالة

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 09:05 م
ارتفاع إجمالى الإصابات بـ"أوميكرون" فى اليابان إلى 85 حالة كورونا فى اليابان - أرشيفية
أ ش أ

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سجلت السلطات الصحية في اليابان، 3 حالات إصابة جديدة بمتحور فيروس كورونا (أوميكرون)؛ ما رفع حصيلة الإصابات بالمتحور في البلاد إلى 85 إصابة.
 
وأفادت وزارة الصحة اليابانية حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الثلاثاء بأنه تم اكتشاف حالة إصابة بالمتحور في محافظة "سايتاما" القريبة من العاصمة اليابانية طوكيو، وتم رصد حالتي الإصابة الأخريين في طوكيو.
 
وأوضحت الشبكة اليابانية أن الإصابة المكتشفة في سايتاما هي لرجل في الأربعينات من عمره مكث في الكاميرون ووصل إلى مطار "ناريتا" القريب من طوكيو يوم الجمعة الماضية، فيما تعود حالتا الإصابة المكتشفة في طوكيو لسيدة في الأربعينات كانت قد زارت كينيا، وصبي تحت عمر العاشرة قضى بعض الوقت في تنزانيا، ووصل المصابان إلى مطار "ناريتا" يومي الـ12 و15 من ديسمبر الجاري على التوالي، ويتلقى حاليا المصابون الثلاثة الرعاية اللازمة في المستشفيات.

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