إيطاليا تسجل ارتفاعا كبيرا فى أعداد مصابى كورونا خلال 24 ساعة

وكالات

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل ارتفاعا كبيرا فى إصابات كورونا اليوم الثلاثاء، حيث شهدت زيادة تقترب من الضعف، لتصل إلى 30798 إصابة، بعدما كانت حوالى 16213، فى اليوم السابق، فى الوقت الذى سجلت فيه البلاد 153 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة إلى أن "هذه هي المرة الأولى التي يزيد فيها عدد المصابين اليومي بالفيروس على 30 ألفا منذ نوفمبر العام الماضي".

وسجلت إيطاليا 135931 حالة وفاة بسبب مضاعفات مرتبطة بـ"كوفيد-19"، وهو ثاني أكبر عدد من الوفيات في أوروبا بعد بريطانيا والتاسع عالميا.

وبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 5.4 مليون إصابة.