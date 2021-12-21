إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول بـ"تجارة جامعة عين شمس".. صور

بدأت عدد من كليات جامعة عين شمس، الاعلان عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2021 - 2022، والتى ستبدأ فى بعض الكليات مع نهاية الشهر الجارى وفى كليات أخرى مع بداية يناير وأخرى فى منتصف يناير وفق الجداول المعلنة بكل كلية .
وفى هذا السياق أعلنت كلية التجارة بجامعة عين شمس عن موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول لمختلف الفرق الدراسية، والتى من المقرر أن تبدأ الأحد المقبل 26 ديسمبر وفق الجداول المعلنة .
وأكدت الكلية على الطلاب ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية ، ومنع اصطحاب التليفون المحمول للجان .
وكان المجلس الأعلى للجامعات، قد كشف عن الخريطة الزمنية للعام الجامعي الجديد 2021 – 2022، حيث بدات الدراسة 9 أكتوبر، على أن تكون فترة الدراسة بالفصل الدراسي الأول 14 أسبوعا، وينتهي الفصل الدراسي الأول الخميس الموافق 13 يناير.
تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول السبت الموافق 15 يناير إلى الخميس 3 فبراير، مع التأكيد أن فترة الامتحانات 3 أسابيع وحسب كل كلية.
وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي اعتبارا من يوم السبت 5 فبراير وحتى الخميس 17 فبراير 2022، كما يبدأ الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الجديد، السبت الموافق 19 فبراير بفترة دراسية تمتد لـ16 أسبوعا وينتهي الفصل الدراسي الثاني الخميس 9 يونيو.
كما تنتهي امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الجديد خلال شهري يونيو ويوليو وفقا لطبيعية الدراسة والامتحانات لكل كلية.
جدول امتحانات كلية التجارة بجامعة عين شمس (8)
جدول امتحانات كلية التجارة بجامعة عين شمس (10)
جدول امتحانات كلية التجارة بجامعة عين شمس (20)
جدول امتحانات كلية التجارة بجامعة عين شمس (19)
جدول امتحانات كلية التجارة بجامعة عين شمس (21)
جدول امتحانات كلية التجارة بجامعة عين شمس (22)
جدول امتحانات كلية التجارة بجامعة عين شمس (23)
جدول امتحانات كلية التجارة بجامعة عين شمس (24)
جدول امتحانات كلية التجارة بجامعة عين شمس (25)
جدول امتحانات كلية التجارة بجامعة عين شمس (26)
جدول امتحانات كلية التجارة بجامعة عين شمس (27)
جدول امتحانات كلية التجارة بجامعة عين شمس (28)
جدول امتحانات كلية التجارة بجامعة عين شمس (29)
جدول امتحانات كلية التجارة بجامعة عين شمس (30)
جدول امتحانات كلية التجارة بجامعة عين شمس (1)
جدول امتحانات كلية التجارة بجامعة عين شمس (2)
جدول امتحانات كلية التجارة بجامعة عين شمس (3)
جدول امتحانات كلية التجارة بجامعة عين شمس (4)
جدول امتحانات كلية التجارة بجامعة عين شمس (5)
جدول امتحانات كلية التجارة بجامعة عين شمس (6)
جدول امتحانات كلية التجارة بجامعة عين شمس (7)
جدول امتحانات كلية التجارة بجامعة عين شمس (9)
جدول امتحانات كلية التجارة بجامعة عين شمس (11)
جدول امتحانات كلية التجارة بجامعة عين شمس (12)
جدول امتحانات كلية التجارة بجامعة عين شمس (13)
جدول امتحانات كلية التجارة بجامعة عين شمس (14)
جدول امتحانات كلية التجارة بجامعة عين شمس (15)
جدول امتحانات كلية التجارة بجامعة عين شمس (16)
جدول امتحانات كلية التجارة بجامعة عين شمس (17)
جدول امتحانات كلية التجارة بجامعة عين شمس (18)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة