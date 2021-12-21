إعادة فتح ميناء الإسكندرية بعد الاستقرار النسبى للأمواج

الإسكندرية أسماء على بدر

قامت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بإعادة فتح البوغاز منذ قليل ، بعد الإستقرار النسبي للأحوال الجومائية ، حيث عادت حركة الملاحة وتداول البضائع إلى طبيعتها.



ووجه الربان طارق شاهين ـ رئيس مجلس الإدارة ـ باستمرار متابعة الرصدات الجو مائية تحسبا لأية تقلبات جوية قد تستدعي إعادة غلق البوغاز وذلك حفاظاً على الأرواح والسفن والأرصفة البحرية منعاً لوقوع أية حوادث أو تأثيرات سلبية.



وكان قد أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على انتظام الدراسة اليوم الثلاثاء بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بنطاق المحافظة.



على الصعيد ذاته؛ أكد محافظ الإسكندرية أن جميع الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع كافة القطاعات الخدمية والحيوية في متابعة لحظية تحسباً لأي تقلبات مناخية مفاجئة، لافتاً إلى استمرار عمل غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بالجهات التابعة على مدار الساعة لتلقي كافة شكاوى المواطنين.













