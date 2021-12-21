اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 04:13 م
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إصلاح كسر ماسورة مياه بشارع الأنصار بالدقى وإعادة الخدمة للمناطق المتأثرة

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 03:27 م
إصلاح كسر ماسورة مياه بشارع الأنصار بالدقى وإعادة الخدمة للمناطق المتأثرة إصلاح كسر ماسورة مياه بشارع الأنصار
كتب سيد الخلفاوى

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شهد شارع الانصار بالدقى، فى الجيزة، كسر ماسورة مياه قطر 100 ملم، ما أدى إلى غرق الشارع، وعلى الفور دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، بفرق الإصلاح، وتم قطع المياه عن الشارع.
 
وأعلنت الشركة أنه تم الدفع بـ4 شفاطات وبدالة محمولة وحفار، مؤكده أنه تم الانتهاء من إصلاح الماسورة، واعادة فتح المياه، لتعود تدريجيا للمناطق المتأثرة بالانقطاع، كما سيتم إعادة إصلاح الشارع وإعادة الشئ لأصله.
 
وفى سياق آخر أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ أعمال الصيانة بمحطة مياه إمبابة، ومنها إعادة تأهيل قواطع الجهد المتوسط والمنخفض الأمر الذى يتطلب توقف المرحلة القديمة من محطة مياه إمبابة لمدة 6 ساعات، وذلك لاستكمال أعمال إعادة تأهيل قوطع الجهد المتوسط والمنخفض.
 
ونوهت محافظة الجيزة أن أعمال الصيانة تستلزم قطع المياه لمدة 6 ساعات لتنفيذ الأعمال المطلوبة الأمر الذي ينتج عنه انقطاع المياه عن أحياء " الوراق - شمال الجيزة - العجوزة " اعتبارآ من الساعة الثانية عشر ليلآ يوم الجمعة القادمة الموافق 24 ديسمبر الجارى، حتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 25 ديسمبر الجارى.

شارع الانصار

الجيزة

الدقي

انقطاع مياه

كسر ماسورة

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