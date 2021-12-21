إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة باختناق بسبب تسرب غاز فى منزلهم بالمنيا

المنيا -حسن عبد الغفار

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة، بينهم 3 أطفال باختناق أثر تسرب من إسطوانة بوتاجاز منزلية بقرية الحج قنديل بشرق النيل في مركز ديرمواس بمحافظة المنيا، وقد تم نقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج.

تلقت أجهزة الأمن إخطارا من غرفة عمليات النجدة بإصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة وهم: محمد محيي، 33 سنة" الأب"، وزوجته 27 سنة، ومحيي 7سنوات، آلاء 5 سنوات، ويحيي 7 أشهر، مقيمون بقرية الحاج قنديل بمركز ديرمواس، للإصابة باختناق بسبب تسرب الغاز من إسطوانة بوتاجاز منزلية، وتم نقلهم إلي وحدة الاستقبال بالمستشفي المركزي.