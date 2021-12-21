اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 05:19 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة باختناق بسبب تسرب غاز فى منزلهم بالمنيا

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 05:10 م
إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة باختناق بسبب تسرب غاز فى منزلهم بالمنيا إسعاف - أرشيفية
المنيا -حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة، بينهم 3 أطفال باختناق أثر تسرب من إسطوانة بوتاجاز منزلية بقرية الحج قنديل بشرق النيل في مركز ديرمواس بمحافظة المنيا، وقد تم نقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج.

 

تلقت أجهزة الأمن إخطارا من غرفة عمليات النجدة بإصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة وهم: محمد محيي، 33 سنة" الأب"، وزوجته 27 سنة، ومحيي 7سنوات، آلاء 5 سنوات، ويحيي 7 أشهر، مقيمون بقرية الحاج قنديل بمركز ديرمواس، للإصابة باختناق بسبب تسرب الغاز من إسطوانة بوتاجاز منزلية، وتم نقلهم إلي وحدة الاستقبال بالمستشفي المركزي.


مديرية الامن

مستشفيات المنبا

مديرية الصحة

اخبار المنيا

محافظة المنيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة