اليوم السابع
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إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة فى انقلاب سيارة ملاكى بالحامول بكفر الشيخ

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 09:19 ص
إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة فى انقلاب سيارة ملاكى بالحامول بكفر الشيخ سيارة إسعاف - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق غرب تيرة، وتم نقل المصابين لمستشفى الحامول المركزي بمحافظة كفر الشيخ، لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة العمليات بمديرية الصحة بكفر الشيخ، اشارة بانقلاب سيارة ملاكي بطريق غرب تيرة، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى الحامول المركزي، لتلقي العلاج اللازم.
 
وتبين من إصابة كل من أسامة شوشه قنديل شاهين، 21 سنه غرب تيره، بجروح سطحية أسفل الرأس واشتباه ارتجاج، وصباح محمود محمد، 50 سنه غرب تيره، بكسر في الحوض ، وياسمين ياسر السماحي، 21 سنة كدمات فى الظهر والرأس ،غرب تيرة، وحاتم حمدالله قنديل شاهين،24سنه، غرب تيرة، باشتباه كسر في الكتف الايس، وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات والأشعة اللازمة بالمستشفى.
 
 
 

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