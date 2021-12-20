اليوم السابع
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إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم ميكروباص بسيارة نقل بالمحلة

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 11:31 ص
إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم ميكروباص بسيارة نقل بالمحلة حادث تصادم - ارشيفيه
الغربية مصطفى عادل

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شهد طريق المحلة المنصورة تصادم ميكروباص بسيارة نقل متوقفة على جانب الطريق، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة، وتم نقل المصابين للمستشفى العام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من العقيد أشرف المعداوي مأمور قسم أول المحلة بورود إشارة إلى شرطة النجدة بوقوع حادث مروري على طريق المحلة المنصورة بالقرب من مجمع محاكم المحلة. انتقلت قوة أمنية وشرطة المرور لمكان الحادث.

وتبين تصادم ميكروباص بسيارة نقل متوقفة على جانب الطريق مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة


مدير أمن الغربية

المحلة

حادث مروري

مستشفى المحلة العام

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