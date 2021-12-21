اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 12:35 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائى ببنى سويف

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 12:08 م
إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائى ببنى سويف اسعاف - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة، باشتباه تسمم غذائى، لتناولها وجبة طعام فاسدة بمدينة بنى سويف وتم نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصى.

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا من غرفة عمليات فرع هيئة الإسعاف ببني سويف، بنقل 3 أشخاص من أسرة واحدة مصابون بإشتباه تسمم غذائي.

ونقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف كلا من : محمد ع.س 27 سنة، وتقوى م. 27 سنة، مكة م.ع 3 سنوات، يقيمون أمام مستشفى الكلى بشارع عبدالسلام عارف بمدينة بني سويف.

تم تقديم العلاج اللازم لهم، وأجريت لهم الإسعافات الأولية بقسم الإستقبال والطوارئ، وتم احتجازهم بالأقسام الداخلية بالمستشفى تحت الملاحظة لمتابعة حالاتهم.


بنى سويف

اخبار بنى سويف

محافظة بنى سويف

تسمم بنى سويف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة