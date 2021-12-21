إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائى ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة، باشتباه تسمم غذائى، لتناولها وجبة طعام فاسدة بمدينة بنى سويف وتم نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصى.

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا من غرفة عمليات فرع هيئة الإسعاف ببني سويف، بنقل 3 أشخاص من أسرة واحدة مصابون بإشتباه تسمم غذائي.

ونقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف كلا من : محمد ع.س 27 سنة، وتقوى م. 27 سنة، مكة م.ع 3 سنوات، يقيمون أمام مستشفى الكلى بشارع عبدالسلام عارف بمدينة بني سويف.

تم تقديم العلاج اللازم لهم، وأجريت لهم الإسعافات الأولية بقسم الإستقبال والطوارئ، وتم احتجازهم بالأقسام الداخلية بالمستشفى تحت الملاحظة لمتابعة حالاتهم.