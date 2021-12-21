اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 08:24 م
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إصابة 15 شخصا فى حادث تصادم بالشرقية

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 07:40 م
إصابة 15 شخصا فى حادث تصادم بالشرقية حادث -أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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أصيب 15 شخصا بإصابات متنوعة ما بين كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارة ميكروباص بالرصيف على طريق الزاومل أبوزعبل، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الزاومل لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم. 
 
البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغا من شرطة النجدة، بوقوع حادث  أسفر عن إصابة 15 شخصا بإصابات متنوعة بطريق الزاومل، حيث جرى الدفع بسيارات الإسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الزاومل المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

الشرقية

بلبيس

الزاومل

مستشفي الزاومل

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