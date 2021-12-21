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إسبانيا تواجه تفشى متحور أوميكرون بإعادة فرض قيود على الحركة

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 06:54 م
إسبانيا تواجه تفشى متحور أوميكرون بإعادة فرض قيود على الحركة فيروس كورونا
كتب أحمد عرفة

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أعلنت إسبانيا أنها ستواجه تفشي متحور فيروس كورونا أوميكرون الجديد بإعادة فرض قيود على الحركة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وفى وقت سابق، دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيز، إلى توخي الحذر مع انتشار متحور "أوميكرون"، وارتفاع عدد الحالات المصابة به في إسبانيا.

 

وقال سانتشيز، في خطاب بثه التليفزيون الإسباني، إنه "على الرغم من أن معدل الإصابة لا يزال أقل مما هو عليه في الدول المجاورة، فهو ليس جيدا لأنه تحذير واضح وحقيقي من الخطر الذي يهدد صحة الإسبان، وعلى هذا النحو: يجب أن يجبرنا على تكثيف إجراءاتنا مع زيادة انتشار الفيروس".

 

وأضاف سانتشيز، أن رؤساء إسبانيا الإقليميين سيحضرون اجتماعا طارئا عبر الإنترنت بعد ظهر الأربعاء المقبل لمناقشة الخطوات التالية التي يجب اتخاذها.

 

وتابع "سانتشيز": لا يزال الفيروس بيننا ويجب أن تظل مكافحته أولوية لجميع السلطات، لكنني أحث الناس على التزام الهدوء والثقة، لقد تخطينا الجزء الأكثر إيلاما من هذا معا وسننتهي من ذلك من خلال حماية صحة وحياة مواطنينا.


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اوميكرون

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