رئيس الوزراء الإسباني يدعو إلى توخى الحذر مع انتشار متحور "أوميكرون"

فاطمة شوقى

دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيز، إلى توخي الحذر مع انتشار متحور "أوميكرون"، وارتفاع عدد الحالات المصابة به في إسبانيا.

وقال سانتشيز -في خطاب بثه التليفزيون الإسباني اليوم ،الأحد، إنه "على الرغم من أن معدل الإصابة لا يزال أقل مما هو عليه في الدول المجاورة، فهو ليس جيدا لأنه تحذير واضح وحقيقي من الخطر الذي يهدد صحة الإسبان، وعلى هذا النحو: يجب أن يجبرنا على تكثيف إجراءاتنا مع زيادة انتشار الفيروس".

وأضاف سانتشيز أن رؤساء إسبانيا الإقليميين سيحضرون اجتماعا طارئا عبر الإنترنت بعد ظهر ،الأربعاء المقبل لمناقشة الخطوات التالية التي يجب اتخاذها.

وتابع "سانتشيز": لا يزال الفيروس بيننا ويجب أن تظل مكافحته أولوية لجميع السلطات، لكنني أحث الناس على التزام الهدوء والثقة، لقد تخطينا الجزء الأكثر إيلاما من هذا معا وسننتهي من ذلك من خلال حماية صحة وحياة مواطنينا.

وذكر رئيس الوزراء الإسباني أن الوضع بدا أفضل بكثير مما كان عليه قبل عام.. مشيرا إلى أن خصائص هذه الموجة الجديدة مختلفة، فعلى الرغم من أن أعداد المصابين أعلى، فإن الأعداد التي تدخل إلى المستشفى ووحدات العناية المركزة أقل من العام الماضي، وأن هذا الأمر يوضح أن اللقاحات تعمل.

وارتفع متوسط معدل الإصابة في إسبانيا خلال 14 يوما إلى أكثر من 500 حالة لكل 100 ألف نسمة، مع زيادة الحالات التي تحتاج للنقل إلى المستشفى إلى ثلاثة أضعاف لتصل إلى 6667 مريضا خلال الشهر الماضي.