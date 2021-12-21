إزالة 13 حالة تعد على المجارى المائية والرى بمساحة 497.5 م2 بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

نفذت الإدارة المركزية للموارد المائية والرى 13 قرار إزالة بمركزى "جرجا، وسوهاج"، بمساحة 497.5 متر مربع، بالتعاون مع الوحدات المحلية، ومديرية أمن سوهاج؛ ليصل إجمالى عدد الإزالات التى تم تنفيذها 612 حالة بمساحة 69 ألف و541 متر مربع حتى الآن، بمعدل 16 فدان و 13 قيراطا جاءت عملية الإزالت تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، بشأن إزالة التعديات على المجارى المائية وأملاك الري.

ومن جانبه وجه محافظ سوهاج بالمتابعة المستمرة والتعامل بكل حسم مع كافة التعديات حفاظا على المقدرات المائية، وحق الشعب، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بإزالة التعديات على المجارى المائية خلال 6 أشهر.

يذكر أن اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، أعلن قبل ذلك عن إزالة 576 حالة تعد على النيل، والمجارى المائية، وأملاك الري، بمساحة 65 ألف و866 متر مربع على مستوى المحافظة حتى الآن، واستمرار الحملات الموسعة لإزالة كافة التعديات، بالتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية، ومديرية الأمن، والإدارة المركزية للموارد المائية والرى بسوهاج، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الواضحة فى هذا الشأن.

وأكد محافظ سوهاج أن التوجيهات الصادرة من القيادة السياسية بشأن التعديات على المجارى المائية جارى تنفيذها بكل حزم، موجها بالمتابعة المستمرة والتعامل الحاسم مع كافة التعديات؛ للحفاظ على المقدرات المائية، وحق الشعب.

و أوضح مجدى إبراهيم وكيل وزارة الموارد المائية والرى بسوهاج، أن الإزالات شملت تنفيذ 401 قرار إزالة بالإدارة العامة للري، بمساحة 26292 متر مربع، وعدد 46 قرار إزالة بالإدارة العامة للصرف، بمساحة 4459 متر مربع، و 129 قرار إزالة بالإدارة العامة لحماية النيل، بمساحة 35112 متر مربع.



ازالات الري والمجاري المائية بسوهاج



أثناء عملية الازالة



معده توقم بعملية الازالة



إزالة التعديات على المجارى المائية بجرجا



إزالة كوبرى مخالف



لحظة تنفيذ الازالة