إزالة تعديات وإشغالات سوق المنهل شرق مدينة نصر

كتب سيد الخلفاوى

شنت أجهزة حى شرق مدينة نصر بالقاهرة، برئاسة اللواء أحمد أنور، حملة مكبرة فى إطار إعلاء كلمة القانون والتصدى لكافة أنواع المخالفات وخاصة المخالفات الإنشائية، أسفرت عن رفع الإشغالات وإزالة المخالفات بمحيط سوق المنهل وسوق الخردة والروبابيكيا فى المنطقة التاسعة.

وفى سياق أخر أكد رئيس حى شرق مدينة نصر، أنه حرصا على متابعة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا تم مصادرة الشيش ورفع الإشغالات وغلق وتشميع كافيه ونس بسوق 92 شارع محمد المقريفى م٦ لإدارته بدون ترخيص.

وفى إطار توجيهات المحافظ بضرورة التصدى لكافة صور الإشغالات التى تعوق سير المارة، والسيارات وتشوه المظهر الحضارى لشوارع الحى، تابع السيد العميد أحمد أنور، رئيس حى شرق مدينة نصر بالتنسيق مع إدارة الإشغالات أعمال إزالة حديد وسلاسل وكاوتش أمام العقار رقم 98/ 78من زهراء مدينة نصر، وإزالة حديد وسلاسل من أمام العقار رقم 13 من زهراء مدينة نصر، كما تم رفع إشغالات حديد وخشب وبلاستيك من شارع حموده محمود. استكمالا للجهود اليومية المبذولة لرفع الإشغالات وإزالة المخالفات بشوارع الحى، كما تم رفع إشغالات عربة فول من شارع أحمد فخرى وشارع حسن المأمون، وتم رفع الإشغالات الموجود أمام العقار رقم 5 من شارع الخطيب من شارع ال شنب من زهراء مدينة نصر وجارى متابعة رفع ما يستجد من إشغالات بباقى شوارع الحى.