اليوم السابع
Ads
الإثنين، 20 ديسمبر 2021 06:54 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

إزالة تعديات وإشغالات سوق المنهل شرق مدينة نصر

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 05:57 م
إزالة تعديات وإشغالات سوق المنهل شرق مدينة نصر إزالة تعديات سوق المنهل
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت أجهزة حى شرق مدينة نصر بالقاهرة، برئاسة اللواء أحمد أنور، حملة مكبرة فى إطار إعلاء كلمة القانون والتصدى لكافة أنواع المخالفات وخاصة المخالفات الإنشائية، أسفرت عن رفع الإشغالات وإزالة المخالفات بمحيط سوق المنهل وسوق الخردة والروبابيكيا فى المنطقة التاسعة.

 

وفى سياق أخر أكد رئيس حى شرق مدينة نصر، أنه حرصا على متابعة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا تم مصادرة الشيش ورفع الإشغالات وغلق وتشميع كافيه ونس بسوق 92 شارع محمد المقريفى م٦ لإدارته بدون ترخيص.

 

وفى إطار توجيهات المحافظ بضرورة التصدى لكافة صور الإشغالات التى تعوق سير المارة، والسيارات وتشوه المظهر الحضارى لشوارع الحى، تابع السيد العميد أحمد أنور، رئيس حى شرق مدينة نصر بالتنسيق مع إدارة الإشغالات أعمال إزالة حديد وسلاسل وكاوتش أمام العقار رقم 98/ 78من زهراء مدينة نصر، وإزالة حديد وسلاسل من أمام العقار رقم 13 من زهراء مدينة نصر، كما تم رفع إشغالات حديد وخشب وبلاستيك من شارع حموده محمود. استكمالا للجهود اليومية المبذولة لرفع الإشغالات وإزالة المخالفات بشوارع الحى، كما تم رفع إشغالات عربة فول من شارع أحمد فخرى وشارع حسن المأمون، وتم رفع الإشغالات الموجود أمام العقار رقم 5 من شارع الخطيب من شارع ال شنب من زهراء مدينة نصر وجارى متابعة رفع ما يستجد من إشغالات بباقى شوارع الحى.


مدينة نصر

سوق المنهل

سوق الروبابيكيا

المنطقة التاسعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ القاهرة يتابع جهود شفط مياه الأمطار من الشوارع

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 01:25 م

محافظ القاهرة يقرر تعطيل الدراسة غدًا الاثنين لسوء الأحوال الجوية

الأحد، 19 ديسمبر 2021 08:00 م

محافظ القاهرة: توسعة طريق حسين كامل يسهم فى خلق شريان مرورى جديد

الأحد، 19 ديسمبر 2021 11:54 ص

محافظ القاهرة: 4948 فرقة ثابتة ومتحركة تشارك بحملة التطعيم ضد شلل الأطفال

الأحد، 19 ديسمبر 2021 10:51 ص

بعد تعطيلها بعدة محافظات.. محافظة القاهرة تؤكد استمرار الدراسة غدا بالمدارس

السبت، 18 ديسمبر 2021 10:08 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة