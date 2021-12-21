اليوم السابع
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أول رسالة نصية قصيرة بالعالم تُطرح فى مزاد علنى بباريس.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 02:20 م
أول رسالة نصية قصيرة بالعالم تُطرح فى مزاد علنى بباريس.. اعرف التفاصيل
كتبت: هناء أبو العز

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تعرض  دار المزادات Aguttes فى باريس، أول رسالة نصية قصيرة فى مزاد علنى على أن يتم التبرع بعائدها للاجئين.
 
وكان  نيل بابوورث مبرمج إحدى شركات الاتصالات الشهيرة قد أرسل الرسالة في ديسمبر 1992 إلى زميل حصل عليها أثناء وجوده فى حفلة عيد الميلاد للشركة، وتقول الرسالة "عيد ميلاد سعيد".
 
وتزداد شعبية هذه الشهادات الرقمية - حيث بيعت أول تغريدة لمؤسس تويتر جاك دورسي بمبلغ 2.9 مليون دولار في مزاد في وقت سابق من هذا العام ، في حين أن أول كود مصدر لتيم بيرنرز لي لشبكة الويب العالمية حقق 5.4 مليون دولار.
 
من المرجح أن تكون عائدات المزاد للرسائل القصيرة أقل من ذلك بكثير،وتتوقع دار المزادات ما بين 100 ألف و 200 ألف يورو.
 
ومع ذلك ، لا يزال Maximilien Aguttes ، مدير المعرض الفرنسى يأمل في الحصول على عرض نهائي أعلى.
قال أجوتيس: "هذه الرسالة النصية الأولى التي تم تلقيها في عام 1992 هي شهادة تاريخية على التقدم البشري والتكنولوجي".
 
 وتخطط  الشركة المستفيدة للتبرع بالعائدات إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.
ولأسباب قانونية ، سيتلقى العارض الفائز أصولًا ملموسة إلى جانب الرسائل القصيرة ، بما في ذلك إطار الصورة الرقمية لعرضها فيه.
 
 
 

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