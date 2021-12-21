أوكرانيا: مستعدون لحوار مع روسيا عبر وسطاء أو بشكل مباشر

كتب أحمد عرفة

أعلنت الحكومة الأوكرانية عن استعدادها للحوار مع روسيا عبر وسطاء أو بشكل مباشر، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقبلها قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن الأميريكين على "عتبة بابنا" ولا مجال أمامنا للتراجع، فيما أعلن رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكى استيائه من تحفظ الناتو والاتحاد الأوروبى على انضمام بلاده إلى التكتلين.

يأتي هذا بعدما أعلنت الرئاسة الروسية، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بحثا في اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء الأوضاع في أوكرانيا ومالي وأمن القارة الأوروبية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وأشار الكرملين في البيان، إلى أن "بوتين وماكرون ناقشا أيضا، مسودات الوثائق الروسية التي قدمتها إلى الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن الضمانات الأمنية في أوروبا".

وأضاف: "أطلع بوتين ماكرون على عمل الدبلوماسيين الروس في توفير ضمانات أمنية لموسكو من الولايات المتحدة والناتو".