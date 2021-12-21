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أقصر يوم فى عام 2021.. تفاصيل الانقلاب الشتوى وبداية فصل الشتاء

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 05:49 م
أقصر يوم فى عام 2021.. تفاصيل الانقلاب الشتوى وبداية فصل الشتاء حالة الطقس
كتب محمود راغب

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يبدأ  الإنقلاب الشتوى،  اليوم الثلاثاء، على النصف الشمالى للكرة الأرضية ، وذلك إيذانا ببدء فصل الشتاء وانتهاء فصل الخريف، وهو الفصل المعروف عنه الاتخفاض الملحوظ فى درجات الحرارة وفرص الأمطار الغزيرة والرعدية أحيانا .

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل الانقلاب الشتوى وتوقيته فى مصر وأبرز الظواهر المرتبطه به ، كما يلى:
 

-الانقلاب الشتوى يبدأ اليوم الثلاثاء فى الساعة الخامسة و53  دقيقة بتوقيت القاهرة

 

-يعتبر هذا اليوم هو أقصر يوم من عام 2021 في نصف الكرة الشمالى

 

-يمثل وقت الإنقلاب الشتوى  فلكيا منتصف فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي.

 

-فى النصف الجنوبى من الكرة الأرضية ، تكون الشمس فوق الأفق لفترة أطول من أي يوم آخر من أيام السنة وهو منتصف فصل الصيف.

 

-وفق الحسابات الفلكية الشتاء يبلغ طوله  88 يوم و 23 ساعة و 35 دقيقة

 

 -يلاحظ في يوم الانقلاب الشتوي أن الفجر يتاخر وتشرق الشمس من أقصى الجنوب الشرقي وقوس المسار الظاهري للشمس في السماء يكون منخفضا

 

-عند الظهر " الزوال " تكون ظلال الأشياء في أقصى طول لها خلال السنه ومن ثم يأتي غروب الشمس مبكراً.

 

 -هذا اليوم يعتبر هو ذروة فصل الشتاء فلكيا (الانقلاب الشتوي) في النصف الشمالي للكرة الأرضية وفي نفس الوقت هو ذروة فصل الصيف فلكيا (الانقلاب الصيفي) في النصف الجنوبي للكرة الأرضية .

 

-يكون ذروة الشتاء هو أقصر نهار في السنة كلها حيث يصل طول النهار حوالي 10 ساعات فقط

 

-يطول الليل فيصل الى 14 ساعة تقريبا كما تبلغ الشمس أدنى ارتفاع لها فوق الافق وقت الظهيرة عند عبورها خط الزوال

 

-يكون ظل الانسان على الارض في هذه اللحظة اطول ما يمكن


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بدايه فصل الشتاء

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