أقصر يوم فى عام 2021.. تفاصيل الانقلاب الشتوى وبداية فصل الشتاء

كتب محمود راغب

يبدأ الإنقلاب الشتوى، اليوم الثلاثاء، على النصف الشمالى للكرة الأرضية ، وذلك إيذانا ببدء فصل الشتاء وانتهاء فصل الخريف، وهو الفصل المعروف عنه الاتخفاض الملحوظ فى درجات الحرارة وفرص الأمطار الغزيرة والرعدية أحيانا .

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل الانقلاب الشتوى وتوقيته فى مصر وأبرز الظواهر المرتبطه به ، كما يلى:



-الانقلاب الشتوى يبدأ اليوم الثلاثاء فى الساعة الخامسة و53 دقيقة بتوقيت القاهرة

-يعتبر هذا اليوم هو أقصر يوم من عام 2021 في نصف الكرة الشمالى

-يمثل وقت الإنقلاب الشتوى فلكيا منتصف فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي.

-فى النصف الجنوبى من الكرة الأرضية ، تكون الشمس فوق الأفق لفترة أطول من أي يوم آخر من أيام السنة وهو منتصف فصل الصيف.

-وفق الحسابات الفلكية الشتاء يبلغ طوله 88 يوم و 23 ساعة و 35 دقيقة

-يلاحظ في يوم الانقلاب الشتوي أن الفجر يتاخر وتشرق الشمس من أقصى الجنوب الشرقي وقوس المسار الظاهري للشمس في السماء يكون منخفضا

-عند الظهر " الزوال " تكون ظلال الأشياء في أقصى طول لها خلال السنه ومن ثم يأتي غروب الشمس مبكراً.

-هذا اليوم يعتبر هو ذروة فصل الشتاء فلكيا (الانقلاب الشتوي) في النصف الشمالي للكرة الأرضية وفي نفس الوقت هو ذروة فصل الصيف فلكيا (الانقلاب الصيفي) في النصف الجنوبي للكرة الأرضية .

-يكون ذروة الشتاء هو أقصر نهار في السنة كلها حيث يصل طول النهار حوالي 10 ساعات فقط

-يطول الليل فيصل الى 14 ساعة تقريبا كما تبلغ الشمس أدنى ارتفاع لها فوق الافق وقت الظهيرة عند عبورها خط الزوال

-يكون ظل الانسان على الارض في هذه اللحظة اطول ما يمكن