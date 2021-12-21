أخبار مصر.. القوى العاملة تعلن توفير 7470فرصة عمل برواتب تصل لـ10آلاف جنيه

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها إعلان وزارة القوى العاملة توفير 7470 فرصة عمل برواتب تصل إلى 10 آلاف جنيه، وموافقة هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA" على حقن طويلة المفعول للوقاية من فيروس الإيدز، وانخفاض الحرارة غدا بجميع الأنحاء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا



القوى العاملة تعلن توفير 7470 فرصة عمل برواتب تصل إلى 10 آلاف جنيه

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الوزارة تمكنت من خلال نشرة التوظيف التي تصدر نصف شهرية من توفير 5908 فرصة عمل للذكور والإناث، منها القادرون باختلاف فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 10 آلاف جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 86 شركة ومصنع قطاع خاص فى 21 محافظة لشغلها خلال شهر ديسمبر الجاري .





متحدث الخارجية ردا على خارجية أمريكا: ليس من المناسب التطرق لأحكام القضاء



ردًا على سؤال من مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) حول ما أشار إليه متحدث وزارة الخارجية الأمريكية مما أسماه خيبة أمله جراء الأحكام القضائية المصرية الصادرة أمس؛ ذكر السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أنه ليس من المناسب إطلاقًا التعليق بأي شكل على، أو التطرق إلى، أحكام تصدر من القضاء تنفيذًا لقوانين واستنادًا لأدلة وأسانيد دامغة وقاطعة في إطار مسار قضائي عادل ونزيه ومستقل.

"FDA" توافق للمرة الأولى على حقن طويلة المفعول للوقاية من فيروس الإيدز



وافقت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، "FDA " ، للمرة الأولى على حقن للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية "الايدز" وهو عقار "أبريتود"، وهو دواء يعطى عن طريق حقنة يمكن أن يساعد في منع الاصابة بفيروس الايدز.





توقيع عقد إنشاء مجمع "العالمية للميثانول" بالعين السخنة بقيمة 2.6 مليار دولار



شهد المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، مراسم توقيع عقد إنشاء مشروع "الشركة العالمية للميثانول ومشتقاته" أكبر مجمع صناعي متكامل لإنتاج الميثانول والأمونيا ومشتقاته بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة، وذلك في إطار تحقيق استراتيجية الهيئة 2020-2025 التي ترتكز على توطين صناعات محددة داخل مناطقها منها صناعات قطاع البتروكيماويات داخل منطقة السخنة المتكاملة.





هدية الرئيس السيسى.. تلبية احتياجات أسرة بالسيدة عائشة بعد مقابلتهم صدفة.. سعادة وزغاريد مع تسليم العائلة مبلغا ماليا وسيارة للمساعدة على المعيشة.. والمواطن للرئيس: "أنت أب للجميع وربنا يخليك لينا".. فيديو



تقابل الرئيس عبد الفتاح السيسى أثناء مروره بمنطقة السيدة عائشة، مع إحدى الأسر المصرية، حيث تحاور الرئيس مع الأسرة، ثم وجه بتلبية كافة طلباتهم.





الشمس تتعامد على مقصورة الإله سوبك بمعبد قصر قارون.. التعامد يحدث سنويا إيذانًا ببدء فصل الشتاء.. الشمس تضيء الجانب الأيمن من المقصورة.. والمحافظة تلغى الاحتفالات اتباعا للإجراءات الاحترازية.. صور وفيديو



شهدت الفيوم اليوم ظاهرة تعامد الشمس على مقصورة الإله سوبك بمعبد قصر قارون بالمحافظة، وهى الظاهرة التى تتكرر فجر يوم الحادى والعشرين من ديسمبر من كل عام.

42 قطعة أثرية بين الفرعونى والرومانى واليونانى بقضية حسن راتب وعلاء حسانين



حصل "اليوم السابع" علي أوراق التحقيقات، وقرار اتهام علاء حسانين وحسن راتب -محبوسيْن-وواحد وعشرين آخرين –جميعهم محبوسين عدا اثنين هاربين- والصادر بشأنهم قرار إحالة لمحكمة الجنايات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الآثار الكبرى".

كيف يرى المشرع طلاق الغضبان والمدهوش والهذيان؟ نقلا عن "برلماني"



رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والقانونى، في تقرير له معنونا بـ" كيف يرى المشرع طلاق الغضبان والمدهوش.. وما هو دور المأذون فى التحقق من الواقعة.. وماذا يقال للمطلق للتأكد من النية.. وهل يقع طلاق الهذيان؟".

هل تفشى كورونا فى البيت الأبيض؟.. المتحدثة باسم الرئيس ترفض الإجابة صراحة وتؤكد: نتوقع ارتفاع إصابات رغم التلقيح الكامل للعاملين.. مخالطة بايدن لمصاب تثير الشكوك.. والموظف ظل على متن طائرة الرئاسة 30 دقيقة

هل تفشى كورونا فى البيت الأبيض؟.. سؤال يشغل الجميع فى الولايات المتحدة بعد إعلان مخالطة الرئيس الأمريكى جو بايدن شخصا مصابا بكوفيد 19، على الرغم من أن نتيجة الاختبار الذى أجراه الاثنين جاءت سلبية.





قبل دخول الشتاء.. مصر استوردت عدسا بمليار جنيه فى 9 أشهر



يبقى العدس أحد أهم الأكلات الشعبية خاصة في فصل الشتاء نظرا للعناصر الغذائية التي يحتويها، ومن هذا المنطلق تشهد واردات العدس ارتفاعا ملحوظا مع دخول الشتاء، حيث ارتفعت الواردات المصرية من العدس بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات حكومية.





انخفاض فى الحرارة غدا وصقيع بوسط سيناء وشبورة بجميع الأنحاء والصغرى بالقاهرة 8



تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

18 معلومة عن مواجهات الزمالك مع المقاولون قبل صدام الليلة.. الأبيض يبحث عن الانتصار رقم 50.. 4 / 2 اللقاء الأمتع.. كتيبة ميت عقبة تخصص ثلاثيات بشباك الذئاب.. عبد الواحد الأكثر مشاركة.. والتعادل شعار آخر مواجهة



يترقب عشاق الساحرة المستديرة، الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، لمتابعة مباراة المقاولون العرب والزمالك، التى تقام ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى العام على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، حيث يبحث الفارس الأبيض عن تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط لمواصلة الزحف نحو مقدمة الدورى، فيما يبحث المقاولون عن الانتصار واستعادة الثقة بعد سلسلة النتائج السيئة التى حققها الفريق منذ بداية الموسم.