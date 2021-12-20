وزير القوى العاملة: الإعلان عن الوظائف الليبية من خلال الموقع الرسمى للوزارة

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة ، إن منظومة الربط الإلكترونية بين مصر وليبيا، تضمن الإعلان عن الوظائف التى سيحتاجها الجانب الليبى من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، مشيرا إلى أن الوزارة طالبت من وزارة الخارجية أن يتم فتح المكاتب العمالية فى طرابلس لمتابعة العمالة المصرية مع بداية سفرها.

وأضاف سعفان، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، للإعلان عن إطلاق منظومة الربط الإلكترونى بين مصر وليبيا، لتسفير العمالة المصرية: العامل أنه سيتم منح حديث التخرج عدة دورات تدريبية لتأهيله للخبرات المطلوية للسفر فى الخارج، لافتا إلى أن الإعلان على الموقع الرسمى للوزارة سيتضمن كافة الشروط الواجب توافرها فى العامل قبل سفره.