اليوم السابع
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وزير العمل الليبى: الوضع فى ليبيا آمن.. ونتمنى عدم تداول أى معلومات مغلوطة

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 10:08 ص
وزير العمل الليبى: الوضع فى ليبيا آمن.. ونتمنى عدم تداول أى معلومات مغلوطة وزارة القوى العاملة - أرشيفية
كتبت ـ آية دعبس

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أكد على العابد، وزير العمل الليبى، إن الوضع فى الأراضى الليبية آمن، وأصبح مؤهلا لاستقبال العمالة المصرية للمساهمة فى إعادة الإعمار، قائلا: نتمنى عدم تداول أى معلومات مغلوطة بشأن الأوضاع في البلاد.
 
قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن هناك مفاوضات مع وزارة الخارجية، لفتح مكاتب التمثيل العمالي بليبيا، وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي بحضور وزير العمل الليبي علي العابد بالقاهرة اليوم، لإطلاق منظومة الربط الالكتروني بين البلدين، أن العامل الراغب في السفر من حديثي التخرج، سيتم تقديم دورات تدريبية له.
 
كما أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن الوزارة انتهت من منظومة الربط الإلكتروني بين مصر وليبيا، وأصبحت قادرة لاستقبال أول طلب استقدام ليبي، للمشاركة في إعادة إعمار ليبيا.
 
وأكد الوزير، أن عقود العمل ستكون مدققة من الجانب المصري والليبي، حيث تم انتهاء كافة الاشتراطات خلال زيارتي اللجنة الفنية الليبية للقاهرة، واللجنة المصرية لطرابلس، مضيفا أنه تم عمل تجارب كاملة للمنظومة الربط الإلكتروني بين مصر وليبيا على مدار الـ48 ساعة الماضية.
 
 

القوى العاملة

الربط الالكترونى بين مصر وليبيا

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