اليوم السابع
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وزير الزراعة اللبنانى يبدأ زيارة لمصر لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 01:19 م
وزير الزراعة اللبنانى يبدأ زيارة لمصر لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك الرئيس اللبنانى ميشال عون
أ.ش.أ

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يبدأ وزير الزراعة اللبناني الدكتور عباس الحاج حسن، اليوم الاثنين، زيارة رسمية لمصر على رأس وفد من الوزارة؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين.

ويلتقي عباس خلال زيارته للقاهرة ، وزير الزراعة السيد القصير، والجهات المعنية بوزارة الزراعة، من ضمنها الحجر الزراعي والصحة النباتية.

ويبحث وزير الزراعة اللبناني مشاكل الاستيراد والتصدير بين مصر ولبنان وآليات حل معوقات حركة التصدير والاستيراد بين البلدين. 

وتنظم وزارة الزراعة لقاء بمشاركة الشركات المصدرة إلى لبنان غدا الثلاثاء؛ لمناقشة كافة الملفات المتعلقة بالتعاون الزراعي، وتذليل العقبات التي تواجهها المنتجات الزراعية المصدرة من وإلى لبنان مع بدء موسم تصدير المنتجات الزراعية.

 


لبنان

وزير الزراعة اللبنانى

مصر

الصحة النباتية

الحجر الزراعى

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