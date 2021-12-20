وزير الزراعة اللبنانى يبدأ زيارة لمصر لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك

ويلتقي عباس خلال زيارته للقاهرة ، وزير الزراعة السيد القصير، والجهات المعنية بوزارة الزراعة، من ضمنها الحجر الزراعي والصحة النباتية.

ويبحث وزير الزراعة اللبناني مشاكل الاستيراد والتصدير بين مصر ولبنان وآليات حل معوقات حركة التصدير والاستيراد بين البلدين.

وتنظم وزارة الزراعة لقاء بمشاركة الشركات المصدرة إلى لبنان غدا الثلاثاء؛ لمناقشة كافة الملفات المتعلقة بالتعاون الزراعي، وتذليل العقبات التي تواجهها المنتجات الزراعية المصدرة من وإلى لبنان مع بدء موسم تصدير المنتجات الزراعية.