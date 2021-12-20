اليوم السابع
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الإثنين، 20 ديسمبر 2021 12:49 م
أكرم القصاص
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وزيرا العمل بمصر وليبيا يبحثان توفير مدربين لنموذج وحدة تدريب متنقلة بليبيا

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 12:24 م
وزيرا العمل بمصر وليبيا يبحثان توفير مدربين لنموذج وحدة تدريب متنقلة بليبيا وزيرا العمل المصرى والليبى
كتبت ـ آية دعبس

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تفقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، ووزير العمل والتأهيل الليبى المهندس على العابد الرضا، اليوم الإثنين، نموذج وحدة التدريب المتنقلة بوزارة القوى العاملة، على هامش زيارة الوفد الليبي لإطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين، لحوكمة عملية تسفير العمالة المصرية إلى الدولة الليبية. 
 
وقدم سعفان شرحاً مفصلاً عن وحدات التدريب المتنقلة التي أطلقتها الوزارة بالمحافظات، والمهن التي يتم التدريب عليها، حيث أشار إلى أنه تم إطلاق 27 وحدة تدريب متنقلة ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" في قرى ونجوع مصر، تهدف إلى الوصول للشباب قرب محل إقامتهم وتأهيلهم على المهن المطلوبة لسوق العمل وتقدم للشباب من الجنسين فرصة تدريبية على مهن التفصيل والحياكة، وكهرباء التوصيلات، والسباكة الصحية، بنظام الساعات التدريبية.
 
ورحب وزير القوى العاملة بالتعاون مع الجانب الليبي في توفير مدربين لنموذج محاكاة لهذه الوحدة بليبيا على المهن التي يطلبها سوق العمل الليبي.
 
وأثنى "العابد" على هذا النظام من التدريب علي الوحدة التدريبية المتنقلة التي توفر فرص تدريب تؤهل الشباب لدخول سوق العمل على المهن المطلوبة، مؤكدا تعاون وزير العمل والتأهيل الليبية مع الجانب المصرى فى هذا الشأن والاستفادة من هذه التجربة.

القوى العاملة

وحدات التدريب المتنقلة

وزير العمل الليبى

وحدات تدريب القوى العاملة

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