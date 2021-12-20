اليوم السابع
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نصبت عليهم بشهادات مضروبة.. اعترافات صاحب أكاديمية وهمية بالقاهرة

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 07:00 ص
نصبت عليهم بشهادات مضروبة.. اعترافات صاحب أكاديمية وهمية بالقاهرة أوراق وشهادات مزورة- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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اعترف شخص بالنصب على راغبى الحصول على الشهادات للسفر للدراسة بالخارج، حيث استولى على أموالهم بزعم سفرهم للدراسة بالخارج.

 

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الإسكندرية بإنشاء كيان وهمى كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة واتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين من راغبى السفر للخارج لاستكمال دراستهم بالجامعات الأجنبية، وأعلن من خلال شبكة الإنترنت بأن شركته حاصلة على وكالة رسمية من العديد من الجامعات الاجنبية بعدة دول "خلافاً للحقيقة" بقصد استقطاب الضحايا والاستيلاء على أموالهم، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمقر الشركة المشار إليها، وبحوزته (52 عقد مبرم بين الشركة والطلاب الراغبين للسفر للدراسة بالخارج – 35 خطاب قبول للطلاب بإحدى الجامعات بالخارج – 2 دفتر إيصالات استلام نقدية تفيد تلقى المتهم مبالغ مالية من المواطنين – مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى- هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين احتواؤه على موقع إلكترونى باسم الأكاديمية المشار إليها والإعلان بأنها الوكيل الحصرى للعديد من الجامعات الدولية الأجنبية" ).

 

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.


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أخبار الحوادث

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