موانئ بورسعيد تستقبل 246 سفينة خلال شهر .. تعرف على التفاصيل

بورسعيد محمد فرج

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش سجلت خلال شهر نوفمبر الماضي حركة تداول بحمولات 3,530,894 طن كطاقة محققة وعدد حاويات 326,182 حاوية مكافئة من خلال استقبال 246 سفينة متنوعة خلال الشهر.

وذكر البيان أن ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية قد استقبل 32 سفينة حاويات بطاقة محققة 353,197 طن وعدد حاويات 30,463 حاوية مكافئة، كما استقبل الميناء 12 سفينة بضائع عامة و أيضاً 7 سفن صب سائل و 4 سفينة رورو وسفينتين ملح وسفينتين سياحيتين فضلاً عن استقبال 60 قاطرة متعددة الأغراض خلال الشهر ذاته.

أما ميناء شرق بورسعيد فقد استقبل خلال شهر نوفمبر 113 سفينة حاويات و 10 سفينة بضائع عامة بطاقة محققة 3,161,297 طن وعدد حاويات 295,719 حاوية مكافئة فيما استقبل ميناء العريش البحري 4 سفينة لتصدير المنتجات السيناوية للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 16,400 طن.