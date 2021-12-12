تفريغ 3500 طن رخام وتداول 25 سفينة بموانئ بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأحد، استقبال ميناء غرب بورسعيد، السفينة ZAMZAM وجنسيتها توجو، ويبلغ طولها 98 مترا والغاطس 6 أمتار وذلك لتفريغ 3500 طن رخام بالميناء .

وأكدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان لها، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 25 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر وصول 5 سفن .

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتى حاويات وخروج سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينتين حاويات، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتين بضائع عامة.

وفى هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة.