اليوم السابع
Ads
الإثنين، 20 ديسمبر 2021 10:40 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

موانئ البحر الأحمر: إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى لسوء الأحوال الجوية

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 09:53 ص
موانئ البحر الأحمر: إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى لسوء الأحوال الجوية ميناء شرم الشيخ البحري
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، صباح اليوم، إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري اليوم نظرا لسوء الأحوال الجوية، حيث بلغت سرعة الرياح التي بلغت 21 عقدة.

 
وأكدت أن اتجاه الرياح جنوبية والضغط الجوي 1019 وحالة البحر مضطربة جدا وارتفاع الأمواج من 2 إلى 2.50 متر وتم إيقاف كافة الأنشطة البحرية أمام الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.
 
 
وشدد اللواء محمد الرحيم رئيس الهيئة، على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ ورفع درجة الاستعداد والمتابعة مع الهيئة العامة للإرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية ومنع الانشطة البحرية حفاظا على سلامة الارواح والممتلكات الخاصة والعامة.

البحر الاحمر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

موانئ البحر الاحمر

اغلاق ميناء شرم الشيخ

سوء الطقس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة