إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحرى واستئناف الحركة الملاحية

أعلنت الهيئة العامه لموانئ البحر الأحمر، إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحري، بمحافظة جنوب سيناء، اليوم، الأربعاء، سعت ٢٢٠٠، بعد تحسن الأحوال الجوية، واستقرار الرياح بسرعة من ١٢ الـ ١٥ عقدة، وارتفاع الموج من متر الي متر ونصف، وتم استئناف الانشطة البحرية والحركة الملاحية وانتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر.

وكانت هيئة موانئ البحر الأحمر، أعلنت إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء مساء اليوم الأربعاء، نظرا لسوء الأحوال الجوية، حيث وصلت شدة الرياح إلى 27 عقدة والضغط الجوى 1010، واتجاه الرياح غربية وحالة البحر مضطربة جدا.

وأكدت الهيئة أن سرعة الأمواج من 3 إلى 4 أمتار، وتم إيقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.