مفاجأة كبيرة فى قضية العثور على جثة هايدى "فتاة كفر شكر".. لايف

القليوبية إبراهيم سالم

قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثا مباشرا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، من مسقط رأس الفتاة هايدى وصفى ، بقرية كفر عامر بدائرة مركز شرطة كفر شكر، والتي تم العثور على جثتها بطريق شبرا بنها الحر بنطاق دائرة مركز شرطة بنها.

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة العثور على جثة إحدى السيدات بالقليوبية، وضبط مرتكبى الواقعة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بنها بمديرية أمن القليوبية بالعثور على جثة (إحدى السيدات "تعمل بعيادة أسنان" - كائنة بدائرة قسم شرطة أول بنها) مُلقاة بطريق (شبرا / بنها الحر) بدائرة المركز، ولا توجد بها إصابات ظاهرية، وما قرره والد المتوفية بخروج كريمته متوجهة لعملها بعيادة الأسنان المشار إليها إلا أنها لم تعد.

تم تشكيل فريق بحث مُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المتوفية (طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة كفر شكر).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأقر بارتباطه بعلاقة عاطفية بالمتوفية، حيث اصطحبها إلى شقة سكنية مستأجرة كائنة بمحافظة الجيزة، ثم فوجئ بإصابتها بحالة إعياء وسقطت على إثرها مغشياً عليها وبدت عليها علامات الوفاة، وخشية افتضاح أمره، استعان بصديقه (سائق مركبة "توك توك" - مقيم بدائرة مركز كفر شكر) "أمكن ضبطه" ووضع جثة المجنى عليها داخل حقيبة سفر كبيرة الحجم تحصل عليها من الشقة محل الواقعة.. وعقب حضور الأخير إليه رفقة صديقهما (بائع - مقيم بدائرة مركز كفر شكر) مستقلان سيارة "فان" قيادة (سائق - مقيم بدائرة مركز كفر شكر) دون علم الأخيرين بالواقعة، استقل المتهم السيارة رفقتهم وبحوزته الحقيبة (التى بداخلها جثة المجنى عليها) وصولاً لمكان العثور، حيث ألقى الجثة وانصرف بالحقيبة ومتعلقات المتوفية "أرشد عنها"، وباستدعاء صديقهما المشار إليه وقائد السيارة أيدا ما جاء بأقوال المتهمان دون علمهما بالواقعة.

فيما أصدرت نقابة أطباء الأسنان بالقليوبية، بيانا ردًا علي واقعة وفاة "هايدى وصفى" ابنة قرية كفر عامر رضوان بدائرة كفر شكر، والتى كانت تعمل في عيادة أحد أطباء الأسنان ببنها، حيث تقدمت النقابة لأسرة المرحومة بخالص العزاء ونسال الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.

وأكدت النقابة فى بيانها، بقيادة الدكتور ذكى حلمى ذكى، أن النقابة تشهد ومعهما جموع الأطباء بأن طبيب الأسنان وصاحب العيادة التى تعمل بها المرحومة مثالًا للخلق والآدب الجم والسمعة الحسنة الطيبة، ونرفض أى تعرض أو إساءة له أو أى تجاوز في حقه أو تشهير به أو غيره من أطباء الأسنان بالقليوبية، كما أهابت بجميع الأطراف إلتزام ضبط النفس وعدم الإنسياق وراء الإشاعات والأهواء.

وأوضحت النقابة، أنها على ثقة كاملة بقدرة الأجهزة الأمنية على كشف غموض الحادث وإظهارها للحق إن شاء الله، كما أكدت أنها على استعداد تام للتعامل مع أى تشهير أو تجاوز فى حق أي طبيب أسنان من أبناءها، بكافة الطرق والوسائل القانونية والتى تحفظ لكل أبناءها حقوقهم وهيبتهم فى المجتمع.