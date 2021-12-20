اليوم السابع
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الإثنين، 20 ديسمبر 2021 07:40 ص
أكرم القصاص
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مطار مرسى علم يستقبل اليوم 4 رحلات على متنها 500 راكب من المطارات الأوكرانية

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 07:00 ص
مطار مرسى علم يستقبل اليوم 4 رحلات على متنها 500 راكب من المطارات الأوكرانية وصول السياح لمطار مرسى علم - ارشيفية
البحر الأحمر- عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الاثنين، 4 رحلات دولية من المطارات الاوكرانية المختلفة، تقل علي متنها قرابة 500 سائح أوكراني الجنسية، وكذلك رحلة واحدة مصرية داخلية .

وكان استقبل مطار مرسى علم الدولي مساء أول أمس السبت أولى رحلات السياحة الهولندية التابعة لشركة transavia على متنها 143 راكبا في عودة استئناف رحلات السياحة الهولندية عقب انقطاع دام لفترة طويلة بسبب جائحة كورونا.

واستقبلت إدارة المطار الطائرة طبقا للبروتوكول الدولي ورش الطائرة بالمياه كإجراء رسمي متبع وتوزيع الهدايا والورود والشيكولاته على الركاب فى صالات الوصول وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

وكانت كشفت جداول رحلات الطيران الأسبوعية الوافدة لمطار مرسى علم الدولى وصول 74 رحلة طيران بزيادة 6 رحلات عن الأسبوع الجارى، حيث أن زيادة رحلات الطيران فى الرحلات الوافدة من إيطاليا بواقع 4 رحلات وكذلك رحلتين فى الرحلات الهولندية، حيث يصل من أوربا لمطار مرسى علم خلال الأسبوع الجارى 9 رحلات.

وتبين من جداول الرحلات الوافدة للمطار خلال الأسبوع وصول 65 رحلة طيران دولية، حيث يصل 4 هولندية، و8 من إيطاليا و13 رحلة من ألمانيا، و7 رحلات من التشيك، و14 رحلة بولندية، و19 من أوكرانيا، و4 رحلات من سويسرا، ورحلة من ملادوفا، وأخرى من رومانيا، و3 رحلات داخلية.


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