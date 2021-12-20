مصرع 7 أشخاص غرقا منهم 6 أطفال بسبب انقلاب قارب فى نيكاراجوا

فاطمة شوقى

لقى 7 اشخاص منهم 6 أطفال مصرعهم بعد انقلاب قارب فى نيكاراجوا، وذلك بعد أن أخطأ القبطان ورأى جذع شجرة على أنه تمساحا، مما أدى إلى انقلاب القارب فى نهر راما.

وأشارت اذاعة "بيو بيو " الكولومبية، إلى أنه لا يزال طفل يبلغ من العمر 3 سنوات ومراهق يبلغ من العمر 13 عامًا وفتاة تبلغ من العمر 23 عامًا في عداد المفقودين ، وتقول السلطات إن هناك فرصة ضئيلة للعثور عليهم أحياء.

ارتفع عدد الأطفال الذين قتلوا في غرق سفينة وقعت يوم الجمعة الماضي في أحد الأنهار في منطقة البحر الكاريبي في نيكاراجوا إلى 6 ، عندما تم العثور على جثتي قاصرين مفقودين أمس الأحد ، وفقًا للنظام الوطني للوقاية من الكوارث والتخفيف من حدتها والاهتمام بها ( سينابريد).

أبلغت السلطات النيكاراجوية عن اكتشاف جثث صبي يبلغ من العمر ستة أعوام وآخر من سبعة ، كانوا قد فقدوا منذ وقت غرق السفينة.

ينضم القاصران إلى طفلين يبلغان من العمر عامين توفيا أثناء انقلاب القارب وتم انتشالهما على الفور.

وقع الحادث ، بعد ساعة من إطلاق القارب ، عندما أخطأ قبطانه ، خوان كارلوس أوجيدا ، في أن جذع شجرة يمثل تمساحًا ، ورأى خطأه ، وانقلب فجأة ، مما تسبب في انقلاب القارب ، والذي كان يحمل 22 شخصًا. كانوا مسافرين.

وقع حطام القارب في منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة على نهر راما ، وهي واحدة من أكبر المناطق في منطقة جنوب البحر الكاريبي المتمتعة بالحكم الذاتي (RACS).