مصرع شخصين صدمتهما سيارة بطريق أسيوط الغربي.. والنيابة تتولى التحقيق

لقى مواطنان مصرعهما صدمتهما سيارة مسرعة بطريق القاهرة أسيوط الغربى، وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى طامية المركزى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى اللواء ثروت المحلاوى مدير أمن الفيوم ، إخطارا بوقوع حادث بطريق أسيوط الغربى ووجوج جثتين ، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين أن سيارة مسرعة على الطريق صدمت مواطنين أثناء تواجدهما أمام إحدى الكافتريات ولقى مصرعهما فى الحال وهما محمد عمران على 30 سنة من مركز مغاغة بمحافظة المنيا وحسن عصام محمد 30 سنة من مركز مغاغة بمحافظة المنيا وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى طامية المركزى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.