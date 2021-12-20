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مستشفى أسوان الجامعى: نجاح عملية إزالة التجمع الدموى بالمخ لطالب بكلية الزراعة

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 11:25 ص
مستشفى أسوان الجامعى: نجاح عملية إزالة التجمع الدموى بالمخ لطالب بكلية الزراعة مستشفى أسوان الجامعى
أسوان – عبد الله صلاح

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أكد الدكتور محمد زكى الدهشورى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان أنه استقبلت مستشفى أسوان الجامعى تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس الجامعة والدكتور محمد زكى الدهشورى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان والدكتور أشرف معبد المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة أسوان الطالب مصطفى أبوالحسن الشاذلى 19 سنة طالب بكلية الزراعة، بعد تعرضه لحادث أمام الجامعة، بطريق صحارى وبعد أن صدمته سيارة وتم نقله على الفور إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج، وتم عمل اللازم وحجز الطالب بالعناية المركزة.

واضاف الدكتور أشرف معبد مدير المستشفى الجامعى انه تم بنجاح عمليه إزالة  التجمع الدموى بالمخ لطالب كلية الزراعة المصاب نتيجة الحادث الذى تعرض له ونتج عنه نزيف بالمخ وكسر بقاع الجمجمة، وذلك من خلال أطباء جراحه المخ والأعصاب والتخدير وهيئة التمريض بالمستشفى الجامعي وحالة الطالب مستقرة ويتلقى كافة أوجه الرعاية الطبية بالمستشفى الجامعى بأسوان.

 

 


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