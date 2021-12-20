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إصابة 14 شخصا فى حادثى انقلاب سيارتين على الطريق الصحراوى بأسوان

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 09:34 ص
إصابة 14 شخصا فى حادثى انقلاب سيارتين على الطريق الصحراوى بأسوان إسعاف - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح

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أصيب 14 شخصا، اليوم الإثنين، فى حادثى انقلاب سيارتين على الطريق الصحراوى الغربى "القاهرة - أسوان"، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة.

 

تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى مدير المرفق، إخطارًا من عمرو أحمد مشرف إسعاف المحافظة، يفيد بوقوع حادثين انقلاب سيارتين، أحدهما سيارة ميكروباص أجرة ونتج عنه إصابة 12 شخصا.

 

بينما وقع الحادث الثانى بالقرب من قرية فارس على الطريق الصحراوى الغربى بمحافظة أسوان، ونتج عنه إصابة شخصين اثنين بعد انقلاب سيارة ملاكى، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى، واتخاذ الإجراءات اللازمة.


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