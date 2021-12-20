اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مركز أبحاث روسي يعلن إجراء تجارب سريرية لمنع تكاثر فيروس كورونا

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 01:00 ص
مركز أبحاث روسي يعلن إجراء تجارب سريرية لمنع تكاثر فيروس كورونا كورونا
أ ش أ

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أعلن رئيس مركز جاماليا للأبحاث في روسيا، ألكسندر جينسبرج، أن التجارب السريرية لعقار روسي من شأنه أن يمنع تكاثر فيروس (كورونا) ، من المقرر إجراؤها في النصف الثاني من العام المقبل.
 
وقال جينسبرج - في تصريح أوردته وكالة أنباء تاس الروسية - إنه "من المقرر أن تبدأ التجارب السريرية على العقار الجديد في النصف الثاني من عام 2022، مشيرا إلى أن العقار مكون من مركب كيميائي جزيئي صغير، من شأنه قمع تكاثر الفيروس بين المصابين، حتى أولئك الذين في مرحلة متقدمة من المرض".
 
وأضاف أن اللقاح المنتظر - الذي يحمل اسم "فتورتيازينون" سيمنع المضاعفات البكتيرية الشديدة بين المرضى - يخضع حاليًا لتجارب المرحلة الثانية.

مركز جاماليا

تجارب سريرية

تكاثر فيروس كورونا

كورونا

روسيا

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