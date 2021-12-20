اليوم السابع
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مدير مركز جماليا الروسي: لقاح كورونا عن طريق بخاخ الأنف يمنع نقل العدوى

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 01:00 م
مدير مركز جماليا الروسي: لقاح كورونا عن طريق بخاخ الأنف يمنع نقل العدوى لقاحات كورونا بالبخاخ يمنع العدوى
كتبت أمل علام

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كشف ألكسندر جينسبرج، مدير مركز جماليا الروسي، عن أن لقاح فيروس كورونا الأنفي له مزايا كبيرة من حيث مناعة القطيع، لأن الشخص لا يمكنه نقل الفيروس إلى الآخرين بعد التطعيم، وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة تاس الروسية.

وأضاف، إن "التطعيم عن طريق الأنف يعطي مزايا جيدة فيما يتعلق بمناعة القطيع، لن ينقل الشخص هذه العدوى أبدًا بعد تلقي لقاح الأنف، مضيفًا إن الشخص الذي يتم تطعيمه بلقاحات منتظمة لن يصاب بالمرض، ولكن قد يكون الفيروس في الغشاء المخاطي للشخص، وبالتالي "الفيروس الخطير يمكن نقله إلى غير المطعمين عند السعال أو العطس".

في 27 نوفمبر، أعلن ألكسندر جينسبرج عن بدء الاختبارات السريرية للقاح فيروس كورونا الأنفي.

وفي أكتوبر الماضى، حصل المركز على تصريح من وزارة الصحة الروسية للمرحلة الثانية من الاختبارات السريرية لشكل أنفي من لقاح فيروس كورونا.

وأضاف مدير المركز ألكسندر جينتسبيرج، إن اللقاح بالبخاخ الانفى سيكون إضافة إلى اللقاح العادي لضمان حاجز إضافي لمنع العدوى.

أكد الخبير الروسي، أن الشخص لا يمكنه نقل فيروس كورونا التاجي بعد تلقي لقاح الأنف.


لقاح كورونا بالبخاخ

بخاخ الانف

بخاخ لقاح كورونا يمنع العدوى

مركز GamalyaK

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