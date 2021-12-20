محافظ مطروح يتابع جهود رفع مياه الأمطار والتعامل مع الطقس .. صور

مطروح حسن مشالى

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح جهود الاستعداد لعدم الاستقرار فى الأحوال الجوية مع سقوط الأمطار بعدة مناطق بمدن المحافظة وجهود رفع تراكمات مياه الأمطار التى تشهدها مطروح منذ مساء أمس الأحد، مع متابعة غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة ومجالس المدن وكافة الجهات المعنية على مدار الساعة.

وكثفت مجالس المدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والحماية المدنية رفع تراكمات مياه الأمطار على طول الطريق الدولى الساحلى مطروح إسكندرية وكذلك داخل المدن بالميادين والشوارع.

يذكر أنه تقرر استمرار تعطيل الدراسة اليوم الاثنين بجميع مدارس المحافظة (طلاب ومعلمين) نظرا لتوقع عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية حرصا على سلامة أبنائنا الطلاب والمعلمين.

كما تتابع غرفة عمليات المحافظة ومجالس المدن والمديريات الخدمية على مدار الساعة ومتابعة حركة الطرق والمواصلات مع التوجيه للاستعداد التام من جميع الاجهزة المعنية بالمحافظة خاصة شركة مياه الشرب والصرف الصحى والحماية المدنية والإسعاف ومجالس المدن و الكهرباء وغيرها.

كما تم مراجعة كافة التجهيزات قبلها بوقت كافى مع إجراء أكثر من تجربة اصطفاف لجميع المعدات والأجهزة استعدادا لموسم السيول والأمطار من خلال مجالس المدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والحماية المدنية والإسعاف.

كذلك تتم مراجعة جميع شنايش صرف مياه وتطهيرها، والاطمئنان على مدى الجاهزية والاستعداد، مع الحرص على تشغيل عدد من المعدات ومدى كفاءة وتعامل السائقين والعاملين على تلك المعدات للاستعداد الدائم مع أى طارئ والتنسيق بشأن النقاط والمواقع المتوقع بها تجمعات مياه أمطار و التجهيز والصيانة المستمرة للسيارات والمعدات.

وتتم كذلك مراجعة مخرات السيول اول باول خاصة على الطريق الدولى وبالقرب من المناطق السكنية خاصة التى شهدت تحول فى مجرى السيول خلال العاميين الماضيين كمنطقة خلف الكيلو 4.

وأوضح محافظ مطروح انه يوجد 73 مخر سيول بالمحافظة منها 51 مخر بمدينة مرسى مطروح و 8 مخرات بمدينة النجيلة ،و 6 بمدينة برانى ، و5 بمدينة السلوم و مخرين بسيوة ، ومخر بمدينة الضبعة ، والتى تم تحديد وخط سيرها ووضعها على الخرائط وفقا لإحداثيات gps بمواقعها.

وجارى إقامة سد وادى اسماعيل (وادى الشقوقه) بمنطقة الكيلو 4 والذى تنفذه وزارة الرى ،كسد ركامى من الاحجار البيئية للحماية من اخطار السيول كأول سد ضمن مخطط إقامة 9 سدود، بمدينة مرسى مطروح التى شهدت سقوط امطار كثيفة تحولت الى سيول العام الماضى فى بعض المناطق منها الكيلو 4 ووضع حلول مستدامة تحقق الإستقرار للأهالى مع الاستغلال الامثل لمياه الامطار فى رى الزراعات وتوفير مصادر مياه دائمة "، ومنع خطر السيول خاصة مع التغييرات المناخية وتوقع سقوط مزيد من كميات الأمطار، مضيفا انه مع سقوط المطر نجد فرحة اهالى مطروح بالأمطار باعتبارها مصدر للحياة فى الصحراء سواء مياه الشرب او رى الزراعات والثروة الحيوانية.