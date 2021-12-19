الحرارة تنخفض على مطروح لـ 11 درجة مئوية وأجواء غائمة.. لايف

مطروح - حسن مشالي

قدم تليفزيون اليوم السابع، بثا مباشرا، لحالة الطقس البارد على محافظة مطروح والساحل الشمالي، وانخفاض درجات الحرارة لـ 11 مئوية، وتوقعات بإنخفاضها لـ 9 مئوية، خلال الساعات الأولى من الصباح مع انتشار السُحُب الكثيفة، ووجود فرص لسقوط الأمطار، .

وشهدت محافظة مطروح اليوم الأحد، خلال فترات النهار، نشاط للرياح الباردة، مصحوبة بإنخفاض في درجات الحرارة، على كافة الأنحاء.

جاء ذلك بالتزامن مع إصدار اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، قرارا بمد تعطيل الدراسة " طلاب ومعلمين"، غدا الاثنين، في جميع مدارس المحافظة، نظرا لتوقعات هيئة الارصاد الجوية، باستمرا عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، التي بدأت صباح اليوم الاحد، على محافظة مطروح والسواحل الشمالية. كما أصدر الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، قرارا بتعطيل الدراسة، غدا الاثنين، في كليات الجامعة، مع استمرارها " أون لاين ". وشهدت فترة النهار نشاط للرياح، مع انخفاض في درجات الحرارة لـ 14 مئوية، مع عدم سقوط أمطار، وتراجع نشاط الرياح مع دخول المساء ووجود فرص لتساقط الأمطار، خلال فترات الليل، مع انخفاض أكبر في درجات الحرارة.

على جانب آخر، ينتظر أهالي المحافظة، كل عام، خاصة سكان المناطق الصحراوية، سقوط الأمطار، ويقيمون صلوات الاستسقاء عند تأخرها، لملء الآبار وخزانات وسدود حجز مياه الأمطار بالوديان، التي يعتمدون عليها طوال العام في الشرب والزراعة وتربية الحيوانات، كما يسبقون موسم سقوط الأمطار بحرث الأراضي ونثر تقاوي الشعير والقمح وغرس شتلات أشجار الزيتون وغيرها من الأشجار والمحاصيل، ويطلق أبناء مطروح عليها "أمطار الخير".

وترفع أجهزة المحافظة، استعداداتها لاحتواء آثار الأمطار المتوقعة، والاستعداد لأعمال سحب وإزالة أية تراكمات لمياه الأمطار، قد تحدث بشوارع وطرق المدن المختلفة، بالتعاون بين مجالس المدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح والحماية المدنية، لإزالة تجمعات مياه الأمطار بالطرق الداخلية والشوارع وعلى الطريق الدولي الساحلي.