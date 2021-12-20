محافظ كفر الشيخ :"الأشجار وقعت من الرياح" وتعليق الدراسة يأتى بالتنسيق مع الأرصاد

كتب أحمد عرفة

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ أنه بعد التنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية والتي تشير توقعاتها إلى أن تحسناً كبيراً سيطراً على الطقس غدا وفرص سقوط الأمطار لن تتعدى 30% قائلاً : "علقنا الدراسة لمدة يومين بسبب الطقس وغدًا الطقس سيكون أفضل".

وأضاف محافظ كفر الشيخ في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON أن الدراسة ستعود والحياة ستعود لطبيعتها غداً، لافتا إلى أن موجة الطقس السيئ التي ضربت المحافظة تراوحت فيها شدة الأمطار ما بين المتوسطة والغزيرة لكنها شهدت سرعة رياح عالية أدت لإغلاق ميناء البرلس، قائلاً : " تعرضنا لرياح عالية أدت لسقوط الأشجار لكننا الآن نجحنا في تصريف المياه من الشوارع ".

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه لا توجد خسائر مادية أو بشرية جراء موجة الطقس السيئ، موضحا أن موجة الطقس السيئ طبقاً للتوقعات قد تعاود بعد يومين.