محافظ كفر الشيخ: تلقى 471 ألف طفل التطعيم فى ثانى أيام الحملة القومية ضد شلل الأطفال

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تابع أعمال حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ، لليوم الثاني على التوالي، والتي انطلقت أمس الأحد، وتستمر لمدة أربعة أيام،مؤكدة أن 470 ألف و 751 طفلا تلقوا التطعيم في اليوم الأول، من المستهدف 546 ألف و86 طفلا.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه يوجه الشكر لكل الأطقم الطبية المشاركة في الحملة من ممرضين وأطباء وإداريين وقيادات مديرية الصحة بإشراف الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، على ما تم إنجازه من أعمال التطعيم وصلت نسبة تغطية 86.2% في اليوم الثانى، برغم ظروف الطقس السيئة.



وعلى جانب آخر عقدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، اجتماعا موسعا ضم كل من دكتور طارق الشربينى، وكيل المديرية، والدكتورة محمد خيرى، مدير الطب الوقائي،ومسؤلى الطب الوقائى ومشرفى حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، لمناقشة أحداث اليوم الأول من الحملة والتحديات التى واجهت العمل وطرق تذليلها، وما تم تحقيقه من المستهدف.



وقالت سلام، ان الحملة تستهدف الأطفال المصريين وغير المصريين من عمر يوم حتى خمس سنوات وتم تقسيم الفرق إلى 1813 فرقة منتشرة على مستوى المراكز الطبية الحضرية والإدارات الصحية والفرق المتحركة، وتستمر الحملة لمدة 4 أيام ويتم التطعيم لجميع الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين بالمحافظة، من خلال الفرق الطبية والتي تعمل وفق خطة عمل محددة، تم التدريب عليها، ويتم التطعيم بالمراكز الطبية والوحدات الصحية، ومن منزل لمنزل، مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اثناء التطعيم.

وأضافت سلام، أن التطعيم عبارة عن نقطتين توضع بفم الطفل بزاوية 45درجة، وتم عقد الدورات التدريبية لجميع الفرق الطبية المشاركة بالحملة، وعقد الاجتماعات المكثفة لفريق الإشراف عليها، لضمان وصول الخدمة بشكل جيد لجميع الأطفال وتصدرت إدارة سيدى سالم الادارات الصحية فى تحقيق المستهدف بنسبة 95.7% تلتها إدارة الرياض بنسبة 91.4% ثم إدارة قلين والحامول بنسبة 90.6%، مقدمة الشكر للفرق المشاركه في الحمله للمجهود الذى قدموه رغم سوء الأحوال الجوية.