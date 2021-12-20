محافظ قنا يضع حجر الأساس لمشروع إسكان العاملين بجامعة جنوب الوادى.. صور

قنا صابر سعيد

وضع اللواء أشرف الداودى محافظ قنا والدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى، حجر أساس مشروع جرين سيتى السكنى للعاملين بالجامعة الذى سيقام بمدينة قنا الجديدة وذلك بحضور المهندس رضوان عبد الرشيد رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة والدكتور عباس منصور رئيس الجامعة السابق وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بإدارات الجامعة.

وأوضح محافظ قنا، أن مشروع جرين سيتى السكنى يعد أول وأكبر كومباوند فى مدينة قنا الجديدة، مشيرا إلى أن المشروع يمثل إضافة كبيرة للمجتمعات العمرانية الجديدة داخل المحافظة ويسهم فى تحسين مستوى المعيشة للأفضل كما أنه يمثل نموذجا مختلفا من التطور السكنى وفكر جديد نحو الاستثمار بشكل أفضل .

من جانبه قال الدكتور يوسف غرباوى إن المشروع يقع على مساحة 50.4 فدان تشمل مبانى سكنية وخدمية ومساحات خضراء، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 50٪؜ من إجمالى المساحة للمبانى السكنية ، و38٪؜ للمساحات الخضراء والشوارع ، و6٪؜ للمبانى الخدمية، لافتا إلى أنه من المقرر تنفيذ المشروع خلال 5 سنوات.

وأضاف " غرباوى " أن المشروع سوف يضم مبانى سكنية متنوعة ما بين فيلات على مساحة 300 متر، ونموذج سكنى على مساحة 893 مترا، وعمارات سكنية على مساحة 400 متر، وذلك بهدف إتاحة الفرصة للمستفيدين فى اختيار النموذج السكنى المناسب لهم وتنفيذه .



محافظ قنا يضع حجر الأساس لمشروع إسكان العاملين بجامعة جنوب الوادى