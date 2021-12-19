رئيس جامعة جنوب الوادى يفتتح مركز التدريب والدراسات التجارية بكلية التجارة

قنا صابر سعيد

افتتح الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادي، مركز التدريب والدراسات التجارية بكلية التجارة، بحضور الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسين عبد الباسط، عميد كلية التجارة والدكتور محمود عبد الرازق، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود كمال، مدير مركز التدريب، ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس بالكلية وعدد من الطلاب.

وأكد غرباوى، سعادته بالفعاليات المرتبطة بالتدريب والتأهيل، لأنها تمثل إضافة للجامعة بما تقدمه من محتوى علمى يساهم فى تقديم خريج ذى جودة يناسب المجتمع المحيط به، مضيفا أن الفارق بين خريج وآخر يكون فى القيمة التى تضاف من خارج الأنشطة الصيفية لذا فإن الطلاب الساعين للتدريب يقدمون حالة متميزة لصالح الطالب.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن الجامعة بيت خبرة فى جميع المجالات منوط بها تخريج كافة اطياف المجتمع، مشيدا بمركز التدريب الذى يقوم عليه أساتذة متميزون يقدموا خبراتهم لطلاب الكلية وهو منتج تفتخر به الجامعة، وقدم لطلاب الجامعة نصيحته بأن يضعوا نصب أعينهم استثمار أهلهم وجامعتهم فيهم من أجل مزيد من الجهد والتفوق والجامعة تدعم المجتهدين منهم وتقدم لهم العديد من الدورات المختلفة فى مراكزها المتعددة والمتنوعة لأن طلاب الجامعة هم ثمرة جهد الجامعة ومنتجها لذا تقدم افضل معارفها لهم.

وأشار الدكتور حسين عبد الباسط، عميد كلية التجارة، إلى أن مركز التدريب والدراسات التجارية الذى تم افتتاحه يبدأ أولى دوراته "مهارات إعداد السيرة الذاتية باللغة العربية والإنجليزية" لطلاب كلية التجارة وتهدف الدورة إلى إعداد وتأهيل الطلاب لاكتساب المهارات والخبرات وكيفية إعداد سيرة ذاتية باحترافية لتأهيل الطلاب بالالتحاق بسوق العمل وفقاً للتطورات الحديثة بالمجتمع.

كما نظمت جامعة جنوب الوادي، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، والدكتور أحمد عكاوي، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ندوة تعريفية عن جائزة مصر للتميز الحكومي بمشاركة منسقي الكليات وفرق العمل.

وقال رئيس الجامعة، إن الندوة التعريفية ضمن أنشطة لجنة الدعم الفني لجائزة التميز الحكومي بالجامعة في إطار استعدادات الجامعة لإطلاق جائزتها الداخلية للتميز الحكومي، والمشاركة بفعاليات النسخة الثالثة من جائزة مصر للتميز الحكومي، حيث تم عمل عرض لأهداف الجائزة ومحاورها وأنشطتها المختلفة وآليات التقييم ومشاركات الجامعة خلال الدورات السابقة من الجائزة.

وأضاف الدكتور أحمد عكاوي، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن الندوة تقام يومي 19 و 20 ديسمبر، حيث تم تخصيص اليوم الأول لفرق العمل من الكليات واليوم الثاني للجهاز الإدارى بالجامعة، وتضمنت فعاليات اليوم الاول عروض تقديمية لأهم المعايير الخاصة بجائزة المؤسسة المتميزة وأهم التوصيات عند استيفاء نموذج الترشح و أدوار منسقي الكليات وفرق العمل ومراحل الجائزة المختلفة.



رئيس جامعة جنوب الوادى يفتتح مركز التدريب والدراسات التجارية بكلية التجارة



مركز التدريب والدراسات التجارية بكلية التجارة